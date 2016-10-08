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16 نوفمبر.. الحكم في التماس أحمد عز لإعادة النظر فى «إثبات نسب توأم زينة»

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16 نوفمبر.. الحكم في التماس أحمد عز لإعادة النظر فى «إثبات نسب توأم زينة» 16 نوفمبر.. الحكم في التماس أحمد عز لإعادة النظر فى «إثبات نسب توأم زينة»

أحمد عز وزينه (أرشيفية)

قررت محكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عبد الليثي ،اليوم السبت ، حجز التماس الفنان أحمد عز لإعادة النظر في ثبوت نسب توأم الفنانة زينة للحكم في 16 نوفمبر المقبل.

كان الفنان أحمد عز قد تقدم إلى “الدائرة 102″ بمحكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس بالتماس لإعادة النظر فى قضية “إثبات نسب توأم الفنانة زينة”، وهي ذات الدائرة التي نظرت استئناف الفنان، وقضت في 13 يناير الماضي برفضه وتأييد حكم أول درجة بثبوت نسب الطفلين عز الدين وزين الدين له.

كان عز قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة أسرة مدينة نصر يطالب فيها ببطلان حكم محكمة أول درجة بثبوت نسب الطفلين “عز الدين” و”زين الدين” توأم الفنانة زينة له وعدم الاعتداد به لبطلان الإجراءات، في المقابل أقامت الفنانة زينة دعويين قضائتين ضد “عز”، الأولى طالبت فيها بتطليقها منه طلقة بائنة للخلع باعتبارها لا تزال فى عصمته حسبما ورد فى حكم أول درجة، والاستئناف الثانية طالبت فيها بإلزامه بتأديه نفقة لصغيريها بنوعيها وصدر حكما فيها بإلزام الفنان بدفع 20 ألف جنيه شهريا لطفليه.

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