عشر دول عربية تشارك في الأمسية الشعرية «فى حب مصر» بالمنيا

مراسل«ONA»:

تشارك الإدارة العامة لثقافة المنيا بديوان عام محافظة المنيا وجامعة المنيا في الأمسيات الشعرية الكبري تحت عنوان “في حب مصر”، والتي تقيمها هيئة الحوار الثقافي الدائم في محافظة المنيا .

وتقام الأمسيات في الفتره من ١٠9 أكتوبر حتي 11 أكتوبر الجاري، وذلك تحت رعاية اللواء عصام بديوي محافظ المنيا، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، والدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامه لقصور الثقافة ، والدكتورة فوزية أبو النجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي.

ويشارك أيضا فيها عدد كبير من الدول العربية وهم” لبنان، فلسطين ،الاردن السودان ليبيا،مصر ،العراق،تونس، الجزائر، المغرب”.

وتبدأ الفعاليات من مسرح ديوان عام المحافظة في تمام الساعة السادسة مساء غد الأحد، ويتخلل اللقاءات الشعرية عرض فني تقدمه فرقة الموسيقي العربية لقصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو حسن مازن.

كما تشارك فرقة الفنون الشعبية بعروضها الفنية بقيادة المدرب سيد توني في فعاليات اليوم الثاني علي المسرح الكبير بجامعة المنيا في الثانية عشر ظهرًا ، والختام بالوحدة المحليه بمدينه مطاي صباحًا.

يأتي هذا اللقاء الشعري الكبير في إطار الاحتفالات بذكري نصر أكتوبر المجيد.