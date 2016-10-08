شركة مياه الشرقية تحرر محضرا بواقعة تسريب غاز من محطة العزيزية

نفى اللواء أيمن عبد القادر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالشرقية، تحفظ الشرطة على عمال محطة الشرب بقرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح، فى واقعة تسريب غاز الكلور .

وأكد عبدالقادر، لـ"اليوم السابع"، أن العامل هو الذى توجه بنفسه لتحرير محضر رقم 9922 إدارى، ذلك كإثبات للحالة كشق إدارى فى العمل، مؤكد أن المياه نظيفة وجودتها لم تتأثر بالحادث .

وكان الرائد أحمد حسن رئيس مباحث منيا القمح، حرر المحضر رقم 9922 إدارى المركز، يفيد بحدوث تسريب غاز الكلور من أحد الأسطوانات فى محطة قرية العزيزية، خلال قيام العامل بتغير الأسطوانة، ما تسبب فى تعرضه لحالة إغماء، كما تأثر 5 مواطنين يقع منزلهم بجوار المحطة نتيجة استنشاق الغاز وتم نقلهم للمستشفى المركزى، وخروجهم بعد تلقى جلسات تنفس اصطناعى.