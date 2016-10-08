انهيار قنطرة «باب القمر» بجزء من سور الصين العظيم بسبب العواصف الشديدة

انهارت قنطرة تاريخها 500 سنة على جزء من سور الصين العظيم في مقاطعة شانشي شمالي الصين انهارت إلى أطلال بعد عواصف قوية اجتاحت في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

وكانت القنطرة من بقايا برج المراقبة على قطعة قوانغوو لسور الصين العظيم وقد تم بناؤها في أسرة مينغ (1368-1662)، وسميت القنطرة باسم “باب القمر” من قبل هواة سور الصين العظيم بسبب شكلها الدائري.

وقال تشانج بينج فا، مرمم سور الصين العظيم في شانشي، إن “القنطرة كانت على وشك الانهيار قبل أن تدمرها عواصف الرياح غير العادية ليلة يوم الإثنين “.

ويمتد جزء قوانجوو لسور الصين العظيم في محافظة شانين بمقاطعة شانشي لأكثر من 6 كيلومترات . وأحب هواة سور الصين العظيم هذا الجزء لأنه حفظ بالمظهر الأصلي للسور .

وعلى الرغم من ذلك، ذكر تشانج أن جزءا كبيرا من سور قوانجوو العظيم في حالة سيئة.

واقترح المرممون على إدارات الآثار ضرورة القيام بأعمال الصيانة والإصلاح في الوقت المناسب لهذا الجزء. وقالوا إن إذا السور انهار إلى أطلال، وسيكون من الصعب استعادة مظهره الأصلي.