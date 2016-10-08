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المرصد: القوات الحكومية السورية تنتزع مناطق تحت سيطرة المعارضة في حماة

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المرصد: القوات الحكومية السورية تنتزع مناطق تحت سيطرة المعارضة في حماة المرصد: القوات الحكومية السورية تنتزع مناطق تحت سيطرة المعارضة في حماة

 

الجيش السوري _ أرشيفية

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان ووسائل إعلام حكومية إن قوات السورية وحلفاءها استعادوا السيطرة على بلدات وقرى فى غرب البلاد اليوم السبت، مما سلب مقاتلى المعارضة مكاسب نادرة حققوها فى الأسابيع الأخيرة.

وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن المكاسب الرئيسية للحكومة كانت إلى الشمال من حماة، ولدمشق التى تدعمها قوة جوية روسية ومقاتلون من إيران ولبنان والعراق اليد العليا فى حلب.

وكانت المعارضة فى محافظة حماة الواقعة جنوبى حلب قد سيطرت على سلسلة من البلدات والقرى التابعة للحكومة فى هجوم فى نهاية أغسطس.

وقال المرصد إن القوات الحكومية استعادت العديد من تلك المناطق اليوم السبت فى هجوم رجح كفتها فى شمال المحافظة للمرة الأول خلال أسابيع.

وأشارت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبنانى أن الجيش السورى سيطر على بلدات أو قرى منها الطليسية والقاهرة وتل الأسود.

وأوضح المرصد أن الحكومة استفادت من نشوب قتال بين جماعتين معارضتين فى ريف إدلب شمالى محافظة حماة.

وأضاف أن حركة أحرار الشام الإرهابية القوية وجماعة جند الأقصى التى تقول الولايات المتحدة أنها على صلة بالقاعدة تتبادلان إطلاق النار منذ ساعة مبكرة من أمس الجمعة.

وفى تقدم آخر للقوات الحكومية على المعارضة قرب دمشق سيطر الجيش والمقاتلون المتحالفون معه على قطاع كبير من بلدة الهامة إلى الشمال الغربى من دمشق.

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