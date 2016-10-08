الطب الشرعى يؤكد واقعة التعدى الجنسى على تلميذ المدرسة الدولية بالمعادى

تسلمت نيابة البساتين، برئاسة المستشار عمرو غراب، تقرير الطب الشرعى بواقعة التعدى الجنسى على التلميذ المريض بالتوحد، والذى أكد صحة واقعة تعرضه للاعتداء الجنسى.

واستمع المستشار أحمد مجدى، مدير النيابة لأقوال مدير المدرسة ومدرسة الفصل وطبيبة التخاطب حول كيفية قضاء المجنى عليه يومه الدراسى، ولم يوجه لهم أى اتهام.

جدير بالذكر أن النيابة استمعت إلى أقوال والد الطفل، والذى أكد أنه عند عودة نجله 10 سنوات تلميذ بإحدى المدارس الدولية بالمعادى، كان فى حالة إعياء شديد ولم يتمكنوا من معرفة سبب ذلك نظرا لكونه من ذوى الإعاقة، ما اضطره إلى عرضه على أحد الأطباء الذى أكد تعرض الطفل إلى اعتداء جنسى، فحرر المحضر اللازم بالواقعة.