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أمن القاهرة يداهم البؤر الإجرامية بالقطامية ويضبط 85 هاربا من أحكام

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أمن القاهرة يداهم البؤر الإجرامية بالقطامية ويضبط 85 هاربا من أحكام أمن القاهرة يداهم البؤر الإجرامية بالقطامية ويضبط 85 هاربا من أحكام

>كتب إبراهيم أحمد

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت مداهمة البؤر الإجرامية ومطاردة كافة العناصر الإجرامية الخطرة، وضبط كافة أشكال الخارجين عن القانون من تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية، بهدف تحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، وذلك من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة.

 

واستهدفت الحملات، التى قادها اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء عاطف البندارى حكمدار القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، منطقة القطامية بالقاهرة الجديدة، وذلك بمشاركة ضباط وأفراد قطاع القاهرة الجديدة، وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزى.

 

وأسفرت الحملات عن ضبط 5 قضايا مخدرات بإجمالى 90 جرام حشيش وهيروين، وقضية سلاح نارى (1 فرد خرطوش، و21 طلقة)، و6 قضايا سلاح أبيض، وضبط 4 هاربين من الضبط والإحضار، و18 هاربا من أحكام حبس، و25 هاربا من أحكام غرامات، و30 هاربا من أحكام مخالفات، و8 متهمين هاربين من أحكام جنايات، منهم 2 أحكام مجمعة بإجمالى 22 حكما.

 

ومن جانبه، شدد اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، على ضرورة الاستمرار فى تلك الحملات، واستهداف كافة البؤر، للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية وإشعار المواطنين بالتواجد الأمنى الفعال، وضبط كافة الخارجين عن القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانوينة تجاههم.


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