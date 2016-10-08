تجديد حبس 7 أمناء شرطة بتهمة تكوين خلية داخل وزارة الداخلية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار ناجي شحاتة، تجديد حبس 7 أمناء شرطة متهمين بتكوين خلية داخل وزارة الداخلية، وحجزهم 45 يوما على ذمة القضية.

وكانت قد وجهت النيابة للمتهمين، اتهامات محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أمرت بإخلاء سبيل أمين الشرطة منصور أبو جبل و6 أمناء آخرين، بضمان محل إقامتهم، فى اتهامهم بتكوين خلية داخل وزارة الداخلية.