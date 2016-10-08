طوارئ بمطار القاهرة لتسفير الوفود المشاركة في احتفالية مجلس النواب بشرم الشيخ

أعلن مسئولو مطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ لاستقبال ضيوف احتفالية مجلس النواب بمناسبة مرور 150 عامًا على بدء الحياة البرلمانية، وذلك بمشاركة عدد كبير من الوفود البرلمانية لعدد كبيرة من الدول الأفريقية والعربية والأوروبية، والمقرر انطلاقها غدًا الأحد.

واستعد مسئولو مطار القاهرة الدولي لاستقبال الوفود من خلال فرق العلاقات العامة برئاسة حمدي عبدالعزيز الشيخ مدير عام العلاقات العامة بالمطار، وذلك لاستقبال الوفود بصالات الخدمة المميزة ومتابعة إجراءات سفرهم إلى مدينة شرم الشيخ.

وتتضمن فعاليات الاحتفال كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما يلقي عددًا من كبار المشاركين كلمات خلال الفعاليات من بينهم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وأحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى، و”روجرز نكودو دانج ” رئيس البرلمان الأفريقي، و”مارتن ستون جنج “سكرتير عام الاتحاد البرلماني الدولي.