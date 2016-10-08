رئيس التحالف الوطنى العراقى يحذر تركيا من نفاذ صبر العراقيين

حذر رئيس التحالف الوطنى العراقى عمار الحكيم اليوم السبت، تركيا من نفاذ صبر العراقيين تجاه تصعيد أنقرة وتصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والتدخل المستمر فى الشأن العراقى الداخلى.

وقال الحكيم، مخاطبًا كل من يريد أن يتدخل بالشأن العراقى أو يفرض إرادته عليه، “مخطئ من يعتقد العراق ضعيفا.. فالعراق قوى بمكوناته وبرجاله الذين لن يدخروا جهدا فى الدفاع عن أمن وطنهم وسيادته”.

وذكر المكتب الإعلامى للحكيم أن رئيس التحالف أشار إلى أن الموصل مركز محافظة نينوى تمتاز بالتنوع العراقى ومن ينظر إليها كمحافظة سنية سيجد اعتراضا من السنة قبل الشيعة.

وأعرب عن أمله فى بناء أفضل العلاقات مع تركيا.. مشددا على حق العراق وحده دون غيره تحديد من يشارك فى معركة تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابى.. لافتا إلى أن موقف تركيا، التى دعت إلى عدم مشاركة الحشد الشعبى وجددت بقاء قواتها العسكرية بالموصل دون موافقة حكومة العراق أثارت مشاعر العراقيين.

وطالب الحكيم تركيا بإعادة النظر فى موقفها وسحب قواتها العسكرية من الموصل من منطلق حسن الجوار، قائلا “إن العراق وتركيا بينهما مصالح كثيرة منها التبادل التجارى”.

وكانت الحكومة العراقية قد طالبت تركيا مرارا باحترام علاقات حسن الجوار وسحب قوات لها دخلت معسكر تدريب “بعشيقة” شمال شرقى الموصل يوم الخميس 3 ديسمبر 2015 دون طلب أو إذن من السلطات الاتحادية فى بغداد كما عقدت جامعة الدول العربية اجتماعا فى ديسمبر الماضى أدان توغل القوات التركية وأكد دعمه للعراق فى مساعيه الداعية لانسحابها بشكل كامل.

وحذر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى تركيا من مواجهة عسكرية وحرب إقليمية بسبب تدخلها فى الموصل.. قائلا “إننا نخشى من أن تتحول المغامرة التركية فى الموصل إلى مواجهة إقليمية وندعو الحكومة التركية إلى عدم التدخل فى الشأن العراقى”.

أ ش أ