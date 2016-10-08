قاضي «فض رابعة» مداعبًا البلتاجي: «أنت سايبنا هنا وقاعد تاكل»

طالب دفاع القيادى الإخواني محمد البلتاجي، من هيئة محكمة بالسماح للمتهم بالخروج من قفص الاتهام الزجاجي، والمثول أمام المحكمة توضيح الحديث الذي صرح به أثناء اعتصام جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية.

وأمر رئيس المحكمة بإخراجه، وحينما خرج داعبه رئيس المحكمة،قائلًا له «أنت سايبنا هنا وقاعد تاكل».

وخاطب البلتاجي أنه يريد أن يتحدث إلى هيئة المحكمة مخاطبا ضميرها المهني قائلًا حكم على بـ225 سنة سجنًا، وحكم بالاعدام ولم اقرأ اوراق القضية، مضيفًا أنه منذ 6 أشهر مثل أمام هيئة المحكمة وطلب منهم تقديم بلاغًا للتحقيق في قتل ابنته، موضحًا “تقدمت ببلاغ آخر من شهرين للتحقيق في واقعة تعرضي للتعذيب داخل محبسي، ولم تحقيق النيابة العامة في كلا الواقعتين”.

واختتم البلتاجى حديثه لهيئة المحكمة أن المتهمين لايثقون في نزاهة وحيادية إجراءات محاكمتهم.

وقررت المحكمة عقب انتهاء حديث البلتاجى رفع الجلسة للاسترحة، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، خلال جلسة فض الأحراز بمحاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و738 في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهمًا عدة من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

وتضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.