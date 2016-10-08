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الهلال الأحمر الكويتي يمنح 12 مليون جنيه لتنمية قرية الدوير بأسيوط

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الهلال الأحمر الكويتي يمنح 12 مليون جنيه لتنمية قرية الدوير بأسيوط الهلال الأحمر الكويتي يمنح 12 مليون جنيه لتنمية قرية الدوير بأسيوط

الهلال الأحمر الكويتي (أرشيفية)

قرر الهلال الأحمر الكويتي تقديم منحة لا ترد بقيمة 12 مليون جنيه لتنمية وتطوير قرية الدوير بمركز صدفا جنوب أسيوط، وذلك تكريمًا لمسقط رأس الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين واعتزازًا بدوره في قضايا العروبة.

ومن جانبه صرح علاء سلام المدير الإداري لمركز أحمد بهاء الدين الثقافي بصفته المركز المنفذ لتوجيه المنحة، منوهًا أن المنحة موجهة لمجالات التعليم والصحة والشباب.

وأوضح علاء سلام أن المنحة ستشمل تطوير 5 مدارس حكومية، وفي ذلك تنفيذ برنامج تدريبي على جودة التعليم المدرسي للمعلمين وتجهيز قاعات تدريبية بقيمة 2 مليون جنيه، بجانب تطوير مركز شباب القرية، فضلًا عن إنشاء وحدة غسيل كلوي ووحدة حاضنة للأطفال المبتسرين بمستشفى القرية، هذا بالإضافة لاستكمال تجهيزات مركز أحمد بهاء الدين الثقافي بقرية الدوير.

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