"التعليم":لا علاقة لنا بالمدارس الأمريكية ونبلغ "الخارجية" حال وجود تجاوزات

أكد بشير حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدرسة الأمريكية التابعة لسفارة الولايات المتحدة بمصر لا علاقة لوزارة التربية والتعليم بها، وأنها تخضع لوزارة الخارجية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أنه حال رصد أى تجاوزات أو مخالفات يتم مخاطبة وزارة الخارجية والسفير الأمريكى بمعرفة وزير التربية والتعليم.

وكان عدد من المواقع نشرت ما يفيد بأن المدرسة الأمريكية بالمعادى، تدرس للطلاب أن إسرائيل انتصرت على مصر فى حرب أكتوبر ومنحت مصر أرض سيناء لطيب قلب إسرائيل.