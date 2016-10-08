لا مكان لمبارك أو مرسى بينهم.. ننشر صور رؤساء مصر بقاعة احتفالية البرلمان

رصدت عدسة "اليوم السابع" إغفال المسئولين عن احتفالية 150 عامًا على تأسيس البرلمان، المنتظر إقامتها فى شرم الشيخ، وضع صور لكل من الرئيسيين السابقيين محمد حسنى مبارك، ومحمد مرسى بين صور ملوك ورؤساء مصر عبّر التاريخ الحديث التى زينت قاعة المؤتمر.

وشهدت قاعة المؤتمرات المنتظر إقامة الفعاليات الرئيسية للاحتفالية بها، تعليق صور لكل من الملك فاروق والرؤساء مثل محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات.

ومن المنتظر أن تتم الاحتفالية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وكبار رجال الدولة، ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسى كلمة خلال الاحتفال، بالإضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات، وفى المساء من المقرر أن يحضر الوفود المشاركة حفل عشاء قبل نهاية اليوم.