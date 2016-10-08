أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية -
مساعدات مادية لـ17 أسرة بالجيزة -
بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟ -
videograph -
اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

لا مكان لمبارك أو مرسى بينهم.. ننشر صور رؤساء مصر بقاعة احتفالية البرلمان

Google+ Print
لا مكان لمبارك أو مرسى بينهم.. ننشر صور رؤساء مصر بقاعة احتفالية البرلمان لا مكان لمبارك أو مرسى بينهم.. ننشر صور رؤساء مصر بقاعة احتفالية البرلمان

>رسالة شرم الشيخ - نور على - محمود سعد الدين - سماح عبد الحميد - تامر إسماعيل

رصدت عدسة "اليوم السابع" إغفال المسئولين عن احتفالية 150 عامًا على تأسيس البرلمان، المنتظر إقامتها فى شرم الشيخ، وضع صور لكل من الرئيسيين السابقيين محمد حسنى مبارك، ومحمد مرسى بين صور ملوك ورؤساء عبّر التاريخ الحديث التى زينت قاعة المؤتمر.

 

وشهدت قاعة المؤتمرات المنتظر إقامة الفعاليات الرئيسية للاحتفالية بها، تعليق صور لكل من الملك فاروق والرؤساء مثل محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات.

 

ومن المنتظر أن تتم الاحتفالية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وكبار رجال الدولة، ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسى كلمة خلال الاحتفال، بالإضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات، وفى المساء من المقرر أن يحضر الوفود المشاركة حفل عشاء قبل نهاية اليوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية

السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط

السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟