أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا من "اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة إصدار محكمة جنايات القاهرة حكما يقضى بالإعدام شنقا لمتهم والمؤبد لـ8 آخرين فى قضية خلية الزيتون الإرهابية وإعلان طرح كراسات حجز 5700 شقة بالإيجار فى 10 محافظات، ومتابعة رئيس الوزراء جهود توفير السلع وضبط الأسعار بالأسواق وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

تابع " اليوم السابع" جلسة محاكمة نقيب الصحفيين وعضوى المجلس فى قضية إيواء مطلوبين حيث قالت النيابة العامة فى مرافعتها بجلسة اليوم، إنهم خانوا الأمانة بإيواء مطلوبين أمنيا داخل مبنى النقابة.

وأضافت النيابة العامة فى مرافعتها، أن المتهمين دنسوا مبنى نقابة الصحفيين، وأن القضية ليست إيواء مطلوبين أمنيا وإنما دفاعا عن نقابة الصحفيين من المتهمين.

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن أمريكيين اثنين أحدهما مسلم والآخر مسيحى قاما بعمل ترجمة جديدة للقرآن الكريم بهدف التأكيد على وجود تشابهات بين الديانتين، مشيرين إلى وجود صورة مغلوطة عن الإسلام فى بعض الترجمات الأخرى.

كما تابع " اليوم السابع" أخر الاستعدادات للاحتفالية المقررة غدا بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس البرلمان حيث غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم السبت اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، متوجها إلى شرم الشيخ، لتفقد الخدمات الأمنية.

أعلن النائب سمير ابو طالب عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط عن عودة الـ 7شباب المحتجزين بليبيا منذ ما يزيد على 6 شهور من ابناء قرية السوبى حيث اضاف نائب دائرة سمالوط أن الـ 7 شباب كانوا محتجزين على ذمة تحقيقات فى مصراتة فى سجن التوبة.

كما نشر "اليوم السابع" أول صور لقاعة احتفالات البرلمان بمرور 150 عامًا على الحياة النيابية المصرية، والتى تبدأ فعالياتها اليوم بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم السبت برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقا للمتهم محمد فهيم، والسجن المؤبد لـ8 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما لـ11 متهما فى جلسة إعادة محاكمتهم، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية لاستهداف الأقباط ومؤسسات الدولة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الزيتون الإرهابية".

قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة ٢٤ ديسمبر المقبل .

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل كراسة شروط أول طرح لوحدات الإسكان الاجتماعى، بنظام الإيجار، والتى تم طرحها للراغبين فى الحجز، بداية من اليوم السبت 8/10/2016، بمكاتب البريد بالمحافظات المطروح بها الوحدات.

كما تابع" اليوم السابع" تحذيرات عدد من السفارات الأجنبية لرعاياها داخل مصر حيث صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية لم ترصد أية مخططات تستهدف البلاد، غداً الأحد، فى ظل دعوات بعض السفارات الأجنبية بالقاهرة بتحذير رعاياها من التواجد فى بعض الأماكن بمصر

أوصت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى غير الملزم للمحكمة، برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومساعديه، وقيادات الإخوان، وتأييد عقوبة سجنهم فى قضية أحداث الاتحادية.