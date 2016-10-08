نهاية مؤلمة لفتاة نسيت سماعة الهاتف فى أذنيها قبل النوم فتسببت فى مقتلها بطريقة بشعة

الكثير منا يلجأ إلى الإستماع إلى القرآن أو الأغانى قبل النوم مباشرة , خاصة حينما نكون فى حالة من الضيق ونرغب فى الخروج من حالات الضغط التى نتعرض لها فى حياتنا اليومية , لذلك يلجأ بعض الناس إلى توصيل سماعات الأذن بالهاتف ووضعها بالأذن حتى يتم الإنعزال بشكل تام عن العالم بمشكلاته والضغوط التى يتعرضون لها فى الحياة اليومية . قد لا يعلم البعض مدى الضرر الذى يتعرض لها نتيجة ترك سماعات الأذن لفترة طويلة فى الأذن , فقد يتسبب هذا فى الكثير من المشكلات التى يتعرض لها الإنسان , لذلك نضع بين أيديكم اليوم قصة حقيقية حدثت لفتاة فلبينية نسيت سماعة الهاتف فى أذنيها أثناء نومها . العثور على جثة فتاة محترقة تماماً

تداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى مجموعة من الصور لجثة فتاة فلبينية محترقة تماماً , حينما بحث الأطباء فى أمر تلك الفتاة من اجل معرفة سبب الوفاة , عثروا على سماعة فى أذنها محترقة تماماً لدرجة يصعب تمييزها عن لون بشرة وجهها المحترقة تماماً . الأطباء يؤكدون أن سبب الوفاة هو سماعة الهاتف

أكد الأطباء أن السبب الرئيسى لوفاة تلك الفتاة , هى وضعها سماعة الأيفون على أذنيها أثناء النوم , بينما كان جهاز الهاتف فى الشاحن , ارتفعت درجة حرارة الهاتف مما تسبب فى صعق الفتاة بالتيار الكهربى عن طريق سماعات الأذن أثناء النوم , فتحولت إلى جثة محترقة تماماً منتهية الملامح .

لذلك ينصح الخبراء بعدم وضع سماعات الأذن قبل النوم حتى لا يتعرضون لمثل ماتعرضت له هذه الفتاة , كما ينصح الأطباء أيضاً بضرورة وضع الهاتف بعيداً حتى لا نتعرض لأى أضرار نتيجة الموجات التى تصدر من الهاتف أثناء عمله .

شبكةعيونالإخبارية

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