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نهاية مؤلمة لفتاة نسيت سماعة الهاتف فى أذنيها قبل النوم فتسببت فى مقتلها بطريقة بشعة

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نهاية مؤلمة لفتاة نسيت سماعة الهاتف فى أذنيها قبل النوم فتسببت فى مقتلها بطريقة بشعة نهاية مؤلمة لفتاة نسيت سماعة الهاتف فى أذنيها قبل النوم فتسببت فى مقتلها بطريقة بشعة

الكثير منا يلجأ إلى الإستماع إلى القرآن أو الأغانى قبل النوم مباشرة , خاصة حينما نكون فى حالة من الضيق ونرغب فى الخروج من حالات الضغط التى نتعرض لها فى حياتنا اليومية , لذلك يلجأ بعض الناس إلى توصيل سماعات الأذن بالهاتف ووضعها بالأذن حتى يتم الإنعزال بشكل تام عن العالم بمشكلاته والضغوط التى يتعرضون لها فى الحياة اليومية . قد لا يعلم البعض مدى الضرر الذى يتعرض لها نتيجة ترك سماعات الأذن لفترة طويلة فى الأذن , فقد يتسبب هذا فى الكثير من المشكلات التى يتعرض لها الإنسان , لذلك نضع بين أيديكم اليوم قصة حقيقية حدثت لفتاة فلبينية نسيت سماعة الهاتف فى أذنيها أثناء نومها . العثور على جثة فتاة محترقة تماماً

تداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى مجموعة من الصور لجثة فتاة فلبينية محترقة تماماً , حينما بحث الأطباء فى أمر تلك الفتاة من اجل معرفة سبب الوفاة , عثروا على سماعة فى أذنها محترقة تماماً لدرجة يصعب تمييزها عن لون بشرة وجهها المحترقة تماماً . الأطباء يؤكدون أن سبب الوفاة هو سماعة الهاتف

أكد الأطباء أن السبب الرئيسى لوفاة تلك الفتاة , هى وضعها سماعة الأيفون على أذنيها أثناء النوم , بينما كان جهاز الهاتف فى الشاحن , ارتفعت درجة حرارة الهاتف مما تسبب فى صعق الفتاة بالتيار الكهربى عن طريق سماعات الأذن أثناء النوم , فتحولت إلى جثة محترقة تماماً منتهية الملامح .

لذلك ينصح الخبراء بعدم وضع سماعات الأذن قبل النوم حتى لا يتعرضون لمثل ماتعرضت له هذه الفتاة , كما ينصح الأطباء أيضاً بضرورة وضع الهاتف بعيداً حتى لا نتعرض لأى أضرار نتيجة الموجات التى تصدر من الهاتف أثناء عمله .

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