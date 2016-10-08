مقتل 4 من جماعة إرهابية متهمة بالهجوم على مقهى فى بنجلادش

قتلت قوات الأمن فى بنجلادش اليوم السبت أربعة من أعضاء جماعة ارهابية متشددة متهمة بشن هجوم على مقهى فى العاصمة داكا فى يوليو تموز سقط فيه 22 قتيلا معظمهم أجانب.

وبحسب “رويترز”، قال ميزان الرحمن بويا المتحدث باسم قوة العمل السريع إن قوته قامت بمداهمتين لمخابئ المتشددين على ضواحى العاصمة قتل خلالهما أربعة يعتقد أنهم من أعضاء جماعة المجاهدين المتشددة.

وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذى وقع على مقهى فى الحى الدبلوماسى فى داكا فى الأول من يوليو وكان واحدا من أعنف الهجمات فى بنجلادش التى شهدت سلسلة من حوادث اغتيال ليبراليين وأفراد من أقليات دينية فى العام الأخير.

واتهمت الحكومة جماعات متشددة محلية بتنفيذ الهجوم لكن خبراء أمنيين يقولون إن حجم وأسلوب هجوم يوليو يوحى بأن هناك صلة بشبكة ارهابية أوسع نطاقا.

وقتلت الشرطة قرابة 25 مشتبها به فى اشتباكات بالأسلحة النارية منذ الهجوم على المقهى من بينهم العقل المدبر المشتبه به وهو مواطن كندى من مواليد بنجلادش يدعى تميم أحمد تشودرى.