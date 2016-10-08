أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية -
مساعدات مادية لـ17 أسرة بالجيزة -
بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟ -
videograph -
اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مقتل 4 من جماعة إرهابية متهمة بالهجوم على مقهى فى بنجلادش

Google+ Print
مقتل 4 من جماعة إرهابية متهمة بالهجوم على مقهى فى بنجلادش مقتل 4 من جماعة إرهابية متهمة بالهجوم على مقهى فى بنجلادش

الأمن فى بنجلاديش _ أرشيفية

قتلت قوات الأمن فى بنجلادش اليوم السبت أربعة من أعضاء جماعة ارهابية متشددة متهمة بشن هجوم على مقهى فى العاصمة داكا فى يوليو تموز سقط فيه 22 قتيلا معظمهم أجانب.

وبحسب “رويترز”، قال ميزان الرحمن بويا المتحدث باسم قوة العمل السريع إن قوته قامت بمداهمتين لمخابئ المتشددين على ضواحى العاصمة قتل خلالهما أربعة يعتقد أنهم من أعضاء جماعة المجاهدين المتشددة.

وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذى وقع على مقهى فى الحى الدبلوماسى فى داكا فى الأول من يوليو وكان واحدا من أعنف الهجمات فى بنجلادش التى شهدت سلسلة من اغتيال ليبراليين وأفراد من أقليات دينية فى العام الأخير.

واتهمت جماعات متشددة محلية بتنفيذ الهجوم لكن خبراء أمنيين يقولون إن حجم وأسلوب هجوم يوليو يوحى بأن هناك صلة بشبكة ارهابية أوسع نطاقا.

وقتلت الشرطة قرابة 25 مشتبها به فى اشتباكات بالأسلحة النارية منذ الهجوم على المقهى من بينهم العقل المدبر المشتبه به وهو مواطن كندى من مواليد بنجلادش يدعى تميم أحمد تشودرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان