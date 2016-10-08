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«طالبان» تصف سيد قطب بـ«عدو الله».. و«داعش» يدافع عنه

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سيد قطب (أرشيفية)

سيد قطب (أرشيفية)

هاجمت حركة “طالبان” القيادي الإخواني سيد قطب، أحد أهم منظري الإسلام الجهادي، ووصفته بأنه “عدو الله”، فيما دخل تنظيم داعش على الخط مدافعاً عنه، فيما بدا أنها أزمة ثلاثية بين التيارات الإسلامية المختلفة.

ووصف المسؤول الإعلامي بحركة طالبان بأفغانستان، عبد الله الوزير، في تغريدة له على “تويتر”، سيد قطب بأنه “عدو الله”، على الحساب نفسه الذي ينشر أخبار وبيانات طالبان، بحسب ما ذكره موقع “24″ الإماراتي.

وقال المسؤول الإعلامي لطالبان في تغريدته: “عدو الله سيد قطب اخترع فن استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية وتقديم مصلحة أتباعه وجماعته فوق مصلحة الإسلام والمسلمين”.

تغريدة المتحدث باسم طالبان قبل حذفها

تغريدة المتحدث باسم طالبان قبل حذفها

وفي المقابل، دشن داعشيون وأنصار لتنظيم داعش الإرهابي على تويتر هاشتاق #طالبان_تكفر_سيد_قطب ، دفاعاً عن القيادي الإخوان، هاجموا خلاله المتحدث الإعلامي لطالبان.

وحذف المسؤول الإعلامي لطالبان التغريدة عقب الهجوم عليه من قبل أنصار داعش وجهاديين على موقع تويتر.

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