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خوفًا من اشتعالها.. شركات البريد البريطانية ترفض توصيل هواتف «جالاكسي نوت 7»

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خوفًا من اشتعالها.. شركات البريد البريطانية ترفض توصيل هواتف «جالاكسي نوت 7» خوفًا من اشتعالها.. شركات البريد البريطانية ترفض توصيل هواتف «جالاكسي نوت 7»

جالاكسي نوت 7 – أرشيفية

رفضت شركات لنقل الطرود البريدية في بريطانيا توصيل أية شحنات تحتوي على هاتف “جالاكسي نوت 7″، وذلك بعد انتشار تقارير تشير إلى أن النسخ المعدلة من الهاتف معرضة للاشتعال والانفجار أيضا .

وذكرت قناة «سكاي نيوز» أن شركات «رويال ميل» و”بارسيل فورس” للخدمات البريدية ترفض توصيل هواتف “جالاكسي نوت 7″ القديمة والمعدلة خوفا من اشتعالها.

في السياق ذاته، أكدت شركة البريد البريطانية أنها لن تسمح بنقل هواتف سامسونج “جالاكسي نوت 7″ حتى لو كانت الشركة المصنعة قامت بتعديلها، موضحة أن لدى شركات البريد البريطانية تعليمات بعدم نقل أي طرود بريدية دون التعرف على محتوياتها، مما يساعد تلك الشركات على منع شحن هذا الهاتف .

وكانت شركة سامسونج قد سحبت ملايين الهواتف الذكية من طراز “جالاكسي نوت 7″ بعد تسجيل عشرات حالات الاشتعال لتلك الأجهزة أثناء شحنها، حيث استمرت التقارير عن الاشتعال حتى في النسخ المعدلة التي طرحتها الشركة في سبيل تجاوز المشكلة.

أ ش أ

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