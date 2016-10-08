سفير مصر الجديد لدى النمسا يقدم أوراق اعتماده

قدم السفير «عمر عامر» أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لجمهورية مصر العربية لدي جمهورية النمسا الاتحادية، حيث تسلمت أوراق الاعتماد السيدة Doris Bures الرئيسة المؤقتة لدولة النمسا.

وتمت مراسم تقديم أوراق الاعتماد في قصر «الهوفبورج»، مقر الحكم في النمسا، حيث ألقى السفير “عمر عامر” كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس “عبدالفتاح السيسي” رئيس الجمهورية وتمنياته الطيبة.

كما أكد على الرغبة الكاملة في العمل على تقوية ودعم علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين، معربًا عن الثقة في قدرة البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها رحبت الرئيسة المؤقتة لدولة النمسا بالسفير المصري متمنية له النجاح والتوفيق في مهمته بالنمسا، ومؤكدة علي دعمها الشخصي ومن كافة مؤسسات الدولة لجهوده من أجل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، كما بعثت برسالة تحية وتقدير إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد أعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد عزف السلامين الوطنيين المصري والنمساوي، وتلا ذلك استعراض حرس الشرف بالساحة الرئيسية بالقصر.

تجدر الإشارة إلى أن السفير عمر عامر سبق وأن قدم أوراق اعتماده بالفعل كمندوب دائم لمصر لدى كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهي المنظمات الدولية التي يقع مقرها في النمسا.