تأجيل نظر طعن «منى الشافعي» على سجنها 10سنوات لـ 14 يناير

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد محمود، تأجيل نظر طعن سيدة الأعمال منى الشافعي، و3 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم لجلسة 14 يناير لإدانتهم بقضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال شركة النصر للاستيراد والتصدير لورود تقرير لجنة الخبراء.

وكانت محكمة الجنايات قضت بمعاقبة منى الشافعي بالسجن 10 سنوات وتغريمها 48 مليون جنيه ورد مبلغ مساوٍ، وأيضًا معاقبة باقي المتهمين بعقوبات تتراوح من 5 إلى 7 سنوات.

كانت نيابة الأموال العامة العليا قد ألقت القبض على المهندسة منى الشافعي وعلي منصور رئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير وثلاثة آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلي.

وكشفت التحقيقات أن الشافعى كانت اتفقت مع الشركة على استيراد 400 مليون طن من القمح وحصلت على تفويض بذلك، وسحبت المتهمة جزءاً من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة بالبنك الأهلى بقيمة 47 مليون جنيه، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بوجود نقص في رصيدها المالى في البنك، وانتهت بإحالة المتهمين الخمسة إلى الجنايات بتهمتي التربح والاستيلاء على المال العام.