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المحكمة تستبعد جميع الإسطوانات غير المرتبطة بـ«فض اعتصام رابعة»

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المحكمة تستبعد جميع الإسطوانات غير المرتبطة بـ«فض اعتصام رابعة» المحكمة تستبعد جميع الإسطوانات غير المرتبطة بـ«فض اعتصام رابعة»

تعبيرية

وجه المستشار محمد سيف، ممثل النيابة العامة في قضية “فض اعتصام ميدان رابعة العدوية”، حديثه لأعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، خلال جلسة فض الأحراز، مؤكدًا أن النيابة العامة استخلصت المقاطع المعروضة بجلسة اليوم، التي قال الدفاع أنها لآعلاقة لها بالقضية، واستعانت بها في تقديم الفيلم الوثائقى الذي عرض بأول جلسة في فض الأحراز.

وطالب الدفاع النيابة العامة بشرح تفاصيل كل مقطع، وتحديد مصدره ووقته.

واعترض الدفاع على مقطع معروض باللغة الإنجليزية، قال إنه لم يحرض على الاستقواء بأمريكا، وإنما كان يناشد الأحرار في كل مكان على ما يحدث في ، وطلب عرض الإسطوانة على مترجم بوزارة العدل، لترجمتها.

وعقب عرض الإسطوانة المدمجة الثانية، قامت المحكمة بعرض الإسطوانة الثالثة، والتي ظهرت فيها الإعلامية حياة الدرديرى تتحدث عن قيام محمد الظواهرى بتحريض حازم أبو إسماعيل على أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي، ليتدخل محمد عياد الحاضر عن بعض المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة، ومحامى محمد الظواهرى في قضايا أخرى، ليؤكد أن محمد الظواهرى ليس متهما في هذه القضية.

وعلق الدفاع على الإسطوانة قائلا: “لم يظهر حتى الآن في الإسطوانات المقدمة من النيابة أي من المتهمين المتواجدين في القضية”، ليرد رئيس المحكمة قائلا: “سيتم استبعاد جميع الإسطوانات التي ليس لها علاقة بالقضية”، وبعد ذلك تدخل أحمد حلمى دفاع “البلتاجى” قائلا: “فريق الدفاع يتمسك بالإسطوانات، كدليل على عدم فحص النيابة للأدلة المقدمة من المحكمة”.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية “ميدان هشام بركات حاليًا” وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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