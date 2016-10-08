قوات الجيش العراقى تسيطر على منطقة “الزوية الشرقية” فى جزيرة هيت بالأنبار

سيطرت قوات الجيش العراقى، اليوم السبت، على منطقة “الزوية الشرقية” بجزيرة هيت غربى محافظة الأنبار، خلال عملية عسكرية بدأت أمس لتحرير الجزيرة من قبضة مسلحى تنظيم(داعش) الإرهابي.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى الزبيدي، فى تصريح صحفي، إن قوات الفرقة العاشرة بالجيش تمكنت من تحرير “الزوية الشرقية” بمنطقة “البو نمر” بجزيرة هيت، ورفعت العلم العراقى عليها وكبدت التنظيم الإرهابى خسائر فى الأرواح والمعدات.

وأشار إلى أن القوات العراقية تمكنت من تحرير مناطق تل أسود والطاقة الحرارية والبو نمر الشرقية، وقتلت 16 إرهابيا أمس، بينما فر عشرات من الإرهابيين مع تقدم قوات الجيش التى شرعت برفع العبوات الناسفة التى زرعها داعش بهذه المناطق.. كما قصف طيران التحالف الدولى مواقع مسلحى داعش، وقتل مسؤول التنظيم بمنطقة “تل أسود” الإرهابى أبو طه النمراوي.

وكانت قوات الفرقة العاشرة بالجيش العراقى استعادت السيطرة على مناطق جزيرة الرمادى بمحافظة الأنبار أمس الأول الخميس، حيث تمكنت من تحرير مناطق “البوذياب” و”البو على الجاسم” و”البوعساف” شمالى مدينة الرمادى من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى وصولاً إلى حدود قطاع “عمليات الجزيرة” غربى العراق.

أ ش أ