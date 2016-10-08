وصول 5 آلاف طن بوتاجاز لموانيء السويس

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازبرايد و على متنها 5 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال العبارة امانة و على متنها 808 راكب و 5 شاحنة و 88 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 46 شاحنة و 72 راكب و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 31 شاحنة و العبارة محبة و على متنها 60 سيارة رسالة.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة خديجة جيهان و على متنها 33 الف و 500 طن الومنيوم قادمة من الهند و العبارة مسرة و على متنها 568 راكب و 16 شاحنة و 42 سيارة فيما غادرت العبارة امانة و على متنها 104 راكب و 31 سيارة و 25 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 104 شاحنة و 94 راكب و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 56 شاحنة.

وصرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة كوين نفرتيتى و على متنها 388 راكب و 1 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 16 براد و 8 تريلا.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة كوين نفرتيتى و على متنها 443 راكب و 6 سيارة منهم 4 سيارة تصدير و 2 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 21 براد و 7 تريلا قيما غادرت العبارة كوين نفرتيتى و على متنها 328 راكب و 7 سيارة و العبارة سينا و على متنها 30 راكب و 6 تريلا و 21 براد و 1 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 8 تريلا و 3 براد و 105 طرد سمك.