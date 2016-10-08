الجيش السورى يدمر مقرات لجبهة النصرة فى منطقة درعا البلد

دمرت وحدات من الجيش السورى، اليوم السبت مقرات وآليات لتنظيم (جبهة النصرة) فى منطقة درعا البلد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكرى قوله “إن وحدة من الجيش نفذت عمليات دقيقة على مقرات وبؤر تنظيم (جبهة النصرة) فى حارة البجابجة، وعدة مناطق من درعا البلد؛ أسفرت عن مقتل وإصابة العديد منهم، وتدمير تحصينات وآليات لهم”.

وأشار المصدر إلى أن وحدة من الجيش دمرت – أمس – مقرات للرصد واليات لتنظيم (جبهة النصرة) غرب الجمرك القديم، وفى وادى الزيدى وشرق خزان الكرك وشرق شركة الكهرباء فى منطقة درعا البلد.

ونوه بأن وحدة من الجيش تصدت لهجوم مجموعات مسلحة، من اتجاه قريتى ابطع وداعل على الكتيبة المهجورة بالريف الشمالي، وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد الحربي”.

من ناحية أخرى، لقى 3 أشخاص بينهم (طفل وطفلة) مصرعهم، وأصيب 4 آخرون بجروح، جراء استهداف التنظيمات المسلحة حى الشيخ مقصود بالقذائف الصاروخية.

كان 6 أشخاص، لقوا مصرعهم – أمس – وأصيب آخرون، نتيجة استهداف التنظيمات المسلحة بالقذائف والرصاص أحياء الميدان والحمدانية وحلب الجديدة والمحافظة فى مدينة حلب.

أ ش أ