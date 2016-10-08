مد أجل النطق بالحكم في طلب رد قاضي «الهجوم على فندق الأهرامات» لـ16 نوفمبر

قررت الدائرة 104 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، حجز طلب رد المستشار ناجي شحاتة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «فندق الأهرامات الثلاثة» لجلسة 16 نوفمبر للنطق بالحكم.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، قررت تأجيل محاكمة 26 متهمًا، بينهم 23 متهمًا محبوسًا و3 هاربين، بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لجلسة 13 أغسطس الحالي لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وأسندت لهم النيابة اتهامات بأنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.