«مصر للطيران»: تسيير 183 رحلة جوية إلى شرم الشيخ وحملة دعائية لاحتفالية النواب

أكد صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة الوطنية لاتتوانى عن رعاية كافة المؤتمرات والأحداث الهامة التي تستضيفها مصر من منطلق دورها القومي.

وأضاف مسلم أنه تم تسيير رحلات إضافية بخلاف التشغيل اليومي لمطار شرم الشيخ، كما تم تكبير طراز بعض الرحلات من طراز الأمبرير E170 التي تتسع لـ76 راكبًا إلى طراز البوينج B737-800، الذي يتسع لـ 144 راكبًا لتصل الرحلات خلال فترة الاحتفالية إلى 183 رحلة جوية لشرم الشيخ، من بينهم 121 رحلة منتظمة، و60 رحلة إضافية، ورحلتين خاصة، من خلال شركتي مصر للطيران أكسبريس ومصر للطيران للخطوط الجوية تستوعب 7500 راكب .

وقال مسلم إن الشركة كثفت جهودها لاستقبال الوفود الأفريقية والعربية المشاركة في احتفالية مجلس النواب المصري، وذلك بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشائه، والذي يتزامن مع انعقاد المؤتمر الأفريقي والعربي، كونها الناقل الرسمي لضيوف المؤتمر والاحتفالية ، والمقرر إنعقادهما في الفترة من 9 وحتى 20 أكتوبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور عدد من الوزراء الأفارقة ورؤساء البرلمانات العربية والأفريقية والدولية، فضلًا عن رئيس وأعضاء مجلس النواب المصري.

وأكد رئيس مصرللطيران أن الشركة حريصه على توفير كل ما لديها من امكانات لخدمة ضيوف مجلس النواب سواء من الدول الأفريقية أو العربية الشقيقة ، فضلًا عن ضيوفها من أعضاء مجلس النواب المصري، حيث قدمت 25% تخفيضًا على أسعار جميع الرحلات الدولية والداخلية للمشاركين في المؤتمر على متن رحلاتها طوال فترة إنعقاد المؤتمر.

كما تشارك مصر للطيران أيضًا بجناح دعائي متميز والذي من خلاله يمكن للضيوف المشاركين في هذا الحدث الاطلاع على أحدث العروض والبرامج التي طرحتها الشركة مؤخرًا والمزايا الجديدة التي تقدمها للركاب، كما سيتم منح الضيوف المشاركين في الاحتفالية 1000 ميل مجانًا بمجرد اشتراكهم ببرنامج المسافر الدائم لمصرللطيران ، بالإضافة إلى عن تواجد أفراد الحجز والبيع بجناح الشركة الوطنية في مقر الاحتفالية كجزء من تيسير إجراءات السفر والحجز على ضيوف الحدث والدفع بمجموعات عمل من المحطة والعلاقات العامة والأمن والخدمات الأرضية من الشركة، للتنسيق مع زملائهم بمطاري القاهرة وشرم الشيخ لتسهيل إجراءات سفر ووصول المشاركين في الحدث.

كما أطلقت الشركة حملة دعائية على طائراتها للترويج للحدث تشمل وضع شعار المؤتمر على غطاء المقعد Headrest على متن طائراتها، وكذلك توزيع شيكولاتة علي المسافرين تحمل شعار المؤتمر ووضع شعار الاحتفالية داخل مجلة حورس الموجودة علي الطائرة ونشر موضوع خاص بالمجلة لتعريف المسافرين بتاريخ مجلس النواب المصري وغيرها من أشكال الدعاية والترويج للحدث.