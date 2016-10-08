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«الجمارك» تحتجز 130 سيارة قادمة من السعودية والخليج بمينائي «سفاجا والغردقة»

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«الجمارك» تحتجز 130 سيارة قادمة من السعودية والخليج بمينائي «سفاجا والغردقة» «الجمارك» تحتجز 130 سيارة قادمة من السعودية والخليج بمينائي «سفاجا والغردقة»

 

ارشيفية

مراسل«ONA»:

إرتفع عدد السيارات المحتجزة من جانب مسؤولي الجمارك بمينائي سفاجا والغردقة البحريين بنظام الأفراح المؤقتة “التربتك” الخاصة بالمصر يين العائدين من وعدد من دول الخليج العربي الي نحو 130 سيارة مختلفة الانواع بسبب عدم سداد اندية السيارات في عدد من الدول العربية الخليجية التي تصدر دفاتر “التربتك” لهذه السيارات المديونية المقررة عليها لصالح مصلحة الجمارك المصرية والتي تجاوزت عدة ملايين جنيه.

وتسبب القرار في أزمة للمصريين العائدين بعد أن تركوا سياراتهم داخل الموانئ لحين انتهاء المشكلة، ووصل عدد السيارات المحتجزة بالغردقة نحو 60 سيارة ونحو 70سيارة بميناء سفاجا .

وطالب مسؤولوا الجمارك بالميناءين ملاك السيارات باستبدال دفاتر “التربتك” الخاصة بأندية السيارات بدفاتر أخري صادرة من أندية مسددة للمديونيات المستحقة عليها.

 

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أونا

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