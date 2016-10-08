«الصحة»: ‏علاج 172 حالة من «فيروس سي» بالوادي الجديد ‎

مراسل«ONA»:

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالوادي الجديد، عن الإنتهاء من علاج 172 حالة من فيروس “سي” من أبناء المحافظة بمراكزها الخمسة.

وأكد الدكتور محمد موسى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم علاج 115 حالة من منتفعي التأمين الصحي بالمحافظة، و 72 حالة من منتفعي قرارات العلاج علي نفقة الدولة، بالتنسيق مع وحدة علاج الفيروسات الكبدية التابعة لجامعة أسيوط .

واضاف، أنه لم يتم حتى اليوم السبت رصد أي حالات مرضية جديدة بفيروس”سي”، ولم تتقدم أي حالة للحصول علي العلاج لأي وحدة صحية أو مستشفي علي مستوي الوادي الجديد بأكمله.‏