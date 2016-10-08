«المركزي للإحصاء»: 14% زيادة في إيداعات صندوق توفير البريد عام 2015 / 2016

أظهرالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد بلغت 100.6مليار جنيه عام 2015 _ 2016 مقابل 88.3 مليار جنيه عام 2014 _ 2015 بزيادة بلغت نسبتها 14.0 % ،مرجعا سبب الزيادة لسهولة التعامل والثقة في مكاتب البريد وانتشارها في أنحاء الجمهورية.

واوضح الاحصاء _اليوم السبت فى بيانه بمناسبة اليوم العالمــي للبريــد الــذي يوافـــق 9 أكتوبر من كل عام _ان

> قيمة المبالغ المودعة بالشيكات البريدية سجلت 56.8 مليار جنية عام 2015/ 2016 مقابل 49.5 مليار جنيه عام 2014 / 2015 بزيادة بلغت نسبتها 14.7%.

واضاف ان قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية بلغت 55.7 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقابل 49.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت نسبتها 13.1%.

ولفت الى ان عدد المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية سجلت 65.1 مليون معاش خلال عام 2015 / 2016 مقابل 61.2 مليون معاش عام 2014 / 2015 بزيادة بلغت نسبتها 6.4%.

وبين ان قيمـة الطوابع المباعـة والنمـاذج بالوحدات البريدية بلغت 250.8 مليـون جنيه عام 2015 _ 2016 مقــابل 274.1مليـون جنيــه عــام 2014 _ 2015 بانخفاض بلغت نسبته 8.5 %،مشيرا الى ان عدد وحدات الخدمات البريدية 3927 وحدة خلال الفترة المذكورة مقابل 3911 وحدة خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت نسبتها 0.4 %.

واشار الى ان إجمالى عــدد المراســلات الداخليــة الصــــادرة بالوحــدات الحكــومية بلغت 101.1 مليون رسـالة عــام 2015 / 2016 مقـــابل 87.1 مليــون رسالة عام 2014 / 2015 بزيادة بلغت نسبتها 16.1 %.

ولفت الى ان عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني التي تؤدي خدمة على مستوى الجمهورية 2144 وحدة عام 2015/ 2016 مقابل 2046 وحدة عام 2014 / 2015 بزيادة بلغت نسبتها 4.8 % وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.

ويذكر أن اليوم العالمــي للبريــد الــذي يوافـــق 9 أكتوبر من كل عام وهو اليوم الذي يوافق تاريخ تأسيس الإتحاد البريدي العالمي الذي أنشئ عام 1874 ويعتبر المنتدي الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول والذي يساعد علي ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعد لتبادل البريد الدولي ويقدم توصيات لتحفيز النمو في الخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء تحت شعار قيادة النمو البريدي وسط الابتكارات المدمرة.

أ ش أ