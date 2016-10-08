محكمة النقض تؤجل طعن "مرسى" وإخوانه بقضية "أحداث الاتحادية" لـ22 أكتوبر

قررت محكمة النقض، تأجيل أولى جلسات نظر الطعن المقدم من محمد مرسى، ومساعديه، وقيادات الإخوان، لإلغاء حكم سجنهم فى أحداث الاتحادية، لجلسة 22 أكتوبر الجارى، للاطلاع على المذكرات.

وقضت محكمة جنايات القاهرة فى 21 أبريل 2015 بإدانة محمد مرسى، ومساعديه، وقيادات الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت بمحيط قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر 2012، بين أنصار الرئيس الأسبق والمتظاهرين المعارضين للإعلان الدستورى الذى أصدره.

ونص الحكم حضوريا على معاقبة كل من: الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأحمد عبد العاطى، وأيمن هدهد، وأسعد الشيخة، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وعلاء حمزة، بالسجن المشدد 20 سنة عن تهمتى استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى، وبالسجن 10 سنوات لكل من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، وجمال صابر، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد، وإحراز السلاح والذخائر بدون ترخيص.