«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية حدوث ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، غداً الأحد، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على باقي الأنحاء نهاراً لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وسيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغري والعظمي فتكون القاهرة (21- 34 )، الإسكندرية (18–31 )، قنا (20 – 36 )، الأقصر (21 – 37 )، أسوان (24 – 37).