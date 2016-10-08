الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مخيم «الدهيشة» جنوب بيت لحم

قتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مخيم “الدهيشة” جنوب بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر أمنى قوله “إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على المدخل الرئيسى لمخيم الدهشية أثناء عمليات الاقتحام، وإن جنود الاحتلال أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يُبلغ عن إصابات”.

وأوضح شهود عيان أن جنود الاحتلال شرعوا بعمليات دهم لمنازل الفلسطينيين وحاولوا خلع بعض أبواب المحال الواقعة على الشارع الرئيسى “القدس/الخليل”.

من ناحية أخرى، تلقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اتصالا هاتفيا من أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، هنأه فيه بسلامته بعد الفحوصات الطبية التى أجريت له مؤخرا، للاطمئنان على صحته.

أ ش أ