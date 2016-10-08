غداً.. القوى العاملة تتلقى طلبات راغبي العمل على 272 فرصة عمل بالكويت

تبدأ وزارة القوى العاملة، غداً الأحد، ولمدة 10 أيام، في تلقي طلبات راغبي العمل على 272 فرصة عمل في شركة التجارة والمقاولات بدولة الكويت برواتب تتراوح ما 130 إلى 160 دينارا كويتيا “ما يوازي 3900 إلى 4800 جنيه مصري”،فضلا عن مزايا توفير السكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن شركة “الأمراء” للتجارة والمقاولات بالكويت،تطلب 272 عاملا منهم 50 على مهن فني لحيم كابلات ،والراتب 160 دينارا كويتيا،و80 عامل حفر لحفر وسحب الكابلات، والراتب 130 دينارا، و100 عامل لخدمة لحيم كابلات والراتب 140 دينارا، وذلك بمؤهل متوس، وخبره من 5 إلى 10 سنوات والسن من 20 إلى 45 سنة.

وأضاف أن الشركة تطلب أيضا 20 فني تبليط خرسانه والراتب 150 دينارا والخبرة من 3 إلي 5 سنوات، و12 فني كهرباء والرتب 150 دينارا والخبرة من 5 إلى 7 سنوات، و10 سائقين والراتب 130 دينارا والخبرة 3 سنوات، وذلك بمؤهل متوسط والسن من 20 إلي 45 سنة.

وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- القاهرة، بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها شهادة الخبرة، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط المذكورة، وسيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركات الطالبة للمتقدمين فى وقت لاحق يتم إخطارهم به، وذلك في ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها.

وأكد سعفان أن المستشار العمالي جمال سيد بمكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر بالكويت وفر هذه الفرص، في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة، في تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.

أ ش أ