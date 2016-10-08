«دفاع مدني دبي» يوظف تقنية «النانو» لمكافحة الحرائق

كشف اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي عن استشراف الدفاع المدني للمستقبل وجاهزيته الكاملة لتطبيق ممكنات الثورة الصناعية الرابعة باستخدام تكنولوجيا "النانو" في مجال الإطفاء، وذلك مع اتساع دائرة التطبيقات التي تسهم تلك التكنولوجيا في تعزيز مخرجاتها ضمن العديد من التخصصات الصناعية والطبية والفيزيائية والكيمائية وغيرها من المجالات.

وقال المطروشي: " نعمل وفق رؤية واقعية محددة الأهداف وذات أطر زمنية واضحة، مع حرصنا على لعب دور رئيس كشريك في تنفيذ أهداف برنامج "مسرعات دبي المستقبل" تأكيدا لإسهام دبي في دعم حركة الابتكار العالمي، بالاستثمار في صناعة مستقبل الإطفاء باستخدام تطبيقات تقنية النانو لمعالجة أسباب الحرائق التي ينجم أغلبها من مصادر كهربائية تشكل أكثر من 50% من أسباب اندلاع الحرائق علاوة على أثر تلك التقنية في محاصرة النيران حال اندلاعها ومنع انتشارها وتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات وتأثيراتها الضارة على البيئة.

وأوضح المطروشي أن الدفاع المدني استكمل الدراسات الاختبارية لاستخدام تقنية النانو في اخماد الحرائق، حيث أثبتت جدواها كوسيلة فعالة للسيطرة على حالات الحريق في مراحلها الأولى، وذلك من خلال توظيف تقنية النانو في إنتاج "لواصق" ذات أحجام مختلفة حسب حجم المساحة المثبتة فيها وعادة ما تكون مساحات مغلقة، حيث تعمل تلك اللواصق بصورة تلقائية عند اندلاع الحريق وتطلق غاز إطفاء إلى مصدر النيران مباشرة بمجرد وصول درجة الحرارة إلى 120 درجة مئوية في المكان المثبت فيه اللاصق.

ويمكن استخدام تقنية النانو في السيطرة الفورية والسريعة على حرائق المحركات أو المقابص الكهربائية أو أية أدوات أو أنظمة او أجهزة أخرى يسري فيها تيار كهربائي، كما يمكن تثبيت تلك اللواصق داخل الأجهزة المغلقة كالقواطع والألواح الكهربائية، ولوحات السيطرة الإلكترونية، ولوحات التيار المناوب، والمجمعات الكهربائية، والأجهزة المنزلية الكهربائية وغيرها، حيث تثبت أعلى مصدر الحريق المحتمل، وتستخدم لحماية التركيبات الكهربائية في المباني، والمنشآت، والمصانع، والمخازن، والمنازل وغيرها.

ويشكل توظيف تقنية النانو في إنتاج لواصق الإطفاء طفرة كبيرة وخطوة مهمة في مجال الإطفاء كونه من الوسائل الفعالة والصديقة للبيئة وقليلة الكلفة وسهلة الاستخدام، إضافة إلى كون تلك اللواصق مقاومة للماء والرطوبة، وأثبتت كفاءة كبيرة في التعامل المباشر مع مصادر الاشتعال وإخمادها، ومنع انتشار ألسنة اللهب وذلك عن طريق "تغليف" المادة المشتعلة وتبريدها ومن ثم إطفاءها.

ومن أهم مميزات لواصق الإطفاء المنتجة بواسطة تقنية النانو أنها ذات فعالية عالية وتوفر أعلى درجات السلامة لرجال الإطفاء علاوة على كونها صديقة للبيئة ولا تؤثر على طبقة الأوزون، كذلك يمكن إعادة استخدام مكوناتها، وهي سهلة التركيب والاستخدام ولا تحتاج إلى نظام أو جهاز مساند وذات أوزان خفيفة وقدرة فائقة على التعامل مع النيران.