تأجيل طعن مرسي والبلتاجي والعريان و6 آخرين في «أحداث الاتحادية» لـ22 أكتوبر

أجلت محكمة النقض، اليوم السبت، أولي جلسات الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد مرسي عيسي العياط و8 آخرين من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الاتحادية”، وذلك علي حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 21 أبريل من العام الماضي، إلى جلسة ٢٢ أكتوبر للإطلاع على مذكرة نيابة النقض.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 21 أبريل من العام الماضي بمعاقبة محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفي حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم‎، بالسجن المشدد 20 سنة، وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات‎، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني ، وبمعاقبة كل من عبد الحكيم اسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات‎ عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني ، وبراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد واحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد ، وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة‎، بدون مصروفات‎.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عثمان متولي وعضوية المستشارين احمد الخولي ومحمد عبد الحليم ووائل انور وحاتم ابو زيد والدكتور كاظم السيد ومحمد عبد السلام ونبيل مسلم وامانة سر خالد ابراهيم واحمد علاء ومحمد عمران.