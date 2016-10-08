مدير أمن الشرقية: تسريب الكلور بالعزيزية وقع أثناء تغيير أسطوانة بالمحطة

كشف اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، عن تفاصيل إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق بسبب تسريب كمية من غاز الكلور بمحكة مياه شرب قرية العزيزية بمركز منيا القمح، حيث أوضح أنه لا صحة لما أشيع حول أن سبب الاختناق انفجار بتنك الكلور الخاص بتنقية مياه الشرب بالمحطة.

وأضاف" طبلية" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه أثناء قيام الفنيين بشركة مياه الشرب، بتغيير أسطوانة الكلور بالمحطة، تسربت كمية من غاز الكلور، تسببت فى إصابة 5 أشخاص بمنزل مجاور للمحطة بحالات اختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى منيا القمح العام، لتلقيهم الإسعافات الأولية، وتم خروجهم.

كان اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى بالشرقية، قد تلقى بلاغا من الرائد أحمد حسن رئيس مباحث منيا القمح، يفيد إصابة عدد من أهالى قرية العزيزية بعد استنشاقهم غاز الكلور المسرب من محطة مياه الشرب التى تتوسط القرية ومجاورة لعدد من المنازل والصيدليات والمحال التجارية، كما هرع عدد من المواطنين الذين تأثروا باستنشاق الغاز السام وتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعى بعدد من الصيدليات.