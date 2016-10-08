بدء نظر التماس الفنان أحمد عز على حكم إثبات نسب توأم زينه له

بدأت، منذ قليل، محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة، نظر الالتماس المقدم من الفنان أحمد عز على حكم إثبات نسب توأم الفنانة زينة له.

ووصلت الفنانة زينة المحكمة وسط منع الصحفيين من الدخول، فيما تغيب الفنان أحمد عز عن الحضور.

وتعود التفاصبل عندما تقدم عمر عبد الرحمن محامي الفنان أحمد عز إلى “الدائرة 102″ بمحكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بالتماس لإعادة النظر في قضية “إثبات نسب توأم الفنانة زينة”، وهي ذات الدائرة التي نظرت استئناف الفنان، وقضت في 13 يناير الماضي برفضه وتأييد حكم أول درجة بثبوت نسب الطفلين عز الدين وزين الدين له.

وكانت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر قد قضت برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز، على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توءم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة.

وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية (زينة) غير محرمة شرعًا على المدعى عليه (أحمد عز)، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج، وسافرا معًا لقضاء عطلة الزفاف.

وأشارت الحيثيات، إلى أن المدعية ساكنة بمسكنه فترة الزواج، وكان بينهما انبساط الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بالصغيرين “عز الدين وزين الدين”، الأمر الذي يكون وفقًا للقانون، ولراجح المذهب الحنفي، توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش كل الشرائط الشرعية.

وأضافت الحيثيات، أن المدعى عليه لم يقم الدليل على عدم وجود علاقة زوجية قائمة بينهما، كما لم يثبت عدم التلاقي بينه وبين المدعية، لا سيما أنه امتنع عن الخضوع لإجراء تحليل البصمة الوراثية، لبيان ما إذا كان الصغيران طفليه من عدمه.

وأكدت المحكمة، أن الصغيرين هما ابنا المدعى عليه لصحيح النسب الشرعي، ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على سند صحيح من الواقع والشرع والقانون، مما يتعين معه على المحكمة إجابة المدعية (زينة) عن طلباتها، الأمر الذي تقضي معه بإثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين للمدعى عليه.

وألزمت المحكمة المدعى عليه (الفنان أحمد عز) بالمصروفات، عملًا بنص المادة 184 من قانون المرافعات، والمادة 187 من قانون المحاماة، والمعدل بالقانون 10 لسنة 2002.