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ألكسندر سونج يكشف حقيقة وفاة أسطورة الكاميرون

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ألكسندر سونج يكشف حقيقة وفاة أسطورة الكاميرون ألكسندر سونج يكشف حقيقة وفاة أسطورة الكاميرون

 

سونج _ أرشيفية

أكد المدافع الكاميرونى ألكسندر سونج، أن “عمه” ريجوبيرت سونج، أحد أساطير الكرة الكاميرونية بدأ يتعافى من آثار الجلطة الدماغية التى تعرض لها فى وقت سابق.

وقال ألكسندر سونج، فى تصريحات لموقع “جول” بالنسخة التركية، “عمى خضع لجراحة ناجحة، وبدأ فى إدراك الاشياء التى تحدث حوله، عائلتى تشعر بالسعادة تجاه ذلك”.

وأضاف، “أسطورة الكاميرون يتنفس حالياً بصورة طبيعية، دون الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعى”.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أكدت فى وقت سابق، أن ريجوبيرت سونج صاحب الـ 40 عاماً، بدأ يتعافى من أثار الأزمة الصحية التى تعرض لها فى مدينة “ياوندى” الكاميرونية، وأن حالته باتت مستقرة.

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