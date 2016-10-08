أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية -
مساعدات مادية لـ17 أسرة بالجيزة -
بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟ -
videograph -
اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

شابات صينيات يحطمن الرقم القياسي لأكبر تجمع للنساء في فساتين الزفاف

Google+ Print
شابات صينيات يحطمن الرقم القياسي لأكبر تجمع للنساء في فساتين الزفاف شابات صينيات يحطمن الرقم القياسي لأكبر تجمع للنساء في فساتين الزفاف

أرشيفية

حطمت مجموعة من الشابات الرقم القياسي لموسوعة “جينيس” لأكبر تجمع للنساء في فساتين الزفاف يوم أمس الجمعة، حين تجمعت 908 منهن في أحد مراكز التسوق في مدينة سوتشو بمقاطعة «جيانغسو» وهن مرتديات ثياب الزفاف ومتحليات بكامل زينتهن.

وقد ظهرت صور العرائس بفساتين الزفاف المختلفة الأشكال والتصاميم في صحيفة “تشاينا دايلي” الصينية تحت عنوان “ها قد أتت العروس”، وكل واحدة منهن تمسك بالون في يدها لتظهر ساحة المركز التجاري وهي مزادنة بالبالونات ذات الألوان الزاهية في بحر من البياض الساطع المكون من الفساتين البيضاء اللون.

كان الرقم القياسي السابق لأكبر حشد من العرائس تم تسجيله في الصين كذلك، وذلك في أحد الفنادق في مدينة في قوانغتشو يوم 26 يونيو الماضي.

وبلغ عدد العرائس يومها 843 بالرغم من أن المشاركات كان عددهن الأصلي 854 عروس ولكن تم استبعاد 11 منهن نظرا لعدم ارتدائهن الملابس المطلوبة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا