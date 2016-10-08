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وزير الداخلية يتوجه إلى شرم الشيخ لتفقد الخدمات الأمنية قبل احتفالية البرلمان

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وزير الداخلية يتوجه إلى شرم الشيخ لتفقد الخدمات الأمنية قبل احتفالية البرلمان وزير الداخلية يتوجه إلى شرم الشيخ لتفقد الخدمات الأمنية قبل احتفالية البرلمان

اللواء مجدي عبدالغفار- وزير الداخلية

غادر مطار القاهرة الدولي اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، متوجهًا إلى شرم الشيخ، لتفقد الخدمات الأمنية قبل احتفالية غدًا الأحد بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس البرلمان، بقاعة المؤتمرات، حيث تم توجيه دعوات لرؤساء البرلمانات الأفريقية والعربية، إلى جانب عدد من رؤساء البرلمانات الدولية، مثل الدوما والكونجرس وفرنسا واليابان.

وكان اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، قد قام أمس الجمعة بتفقد عدة مناطق بشرم الشيخ، حيث شدد على الخدمات الأمنية باليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه والتعامل الفورى مع أية مواقف طارئة ، وتنفيذ الخطط الأمنية المتفق عليها.

ووضعت وزارة الداخلية خطة أمنية مكبرة، ارتكزت على تأمين المدينة بالكامل، ونشر التشكيلات الأمنية وضباط العمليات الخاصة لتأمين الاحتفال ومسارات الضيوف والمشاركين فى الاحتفالية، فضلًا عن وضع خطط مرورية لتنظيم حركة المرور وعدم خلق أية تكدسات مرورية بالمنطقة.

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