مصرع شخص دهسته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بالمنيا

مراسل«ONA»:

لقي فلاح مسن مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة نقل أثناء عبوره الطريق الدائري أمام مدينة مطاي شمال المنيا.

تلقي اللواء فيصل دويدار، إخطارًا من العميد أحمد نشأت مأمور مركز مطاي، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية لطف الله بوقوع حادث ومتوفي.

بالانتقال تبين مصرع “جورج. ح. ج”، فلاح ، 74 سنة، دهسا تحت عجلات سيارة نقل محملة بالرمال وذلك اثناء عبوره الطريق، وتم نقل المتوفي لمشرحة مستشفي مطاي وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور .

بتوقيع الكشف الطبي من قبل الدكتور أشرف يعقوب مدير الادارة الصحية بمطاي، تبين أن سبب الوفاة صدمة عصبية شديدة نتيجة تهشم عظام الجمجمة إثر الحادث.

> تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.