إصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين بالداخلة في الوادي الجديد‎

أصيب 5 أشخاص في حادثين منفصلين، صباح اليوم السبت، الأول تصادم دراجتين ناريتين والثاني انقلاب سيارة ملاكي بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقي اللواء عصام بدير، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا بوصول 5 أشخاص مصابين في حادثي تصادم الي مستشفي الداخلة العام .

تبين إصابة كل من “محمود احمد ضحاوي”، و”نصر محمد عوض” في حادث تصادم دراجتين نارية في منطقة قرية أسمنت بمركز الداخلة ،ومصابان بكسور وجروح.

كما نتج عن انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 120 بطريق الخارجة الداخلة، إصابة كل من “كريمة أحمد”،و”فوزي حمودة”و”خلف محمد”وجميعهم من مركز بلاط.

تم تحويل المصابين إلى مستشفي الداخلة، لتلقي العلاج اللازم، وجاري تحرير محضر بالحادثين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.