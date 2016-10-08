بدء سماع مرافعة ممثل النيابة في محاكمة «قلاش» وعضوي المجلس

بدأت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد أبو العطا، اليوم السبت، سماع مرافعة ممثل النيابة العامة في محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، ومن المقرر أن تستمع لمرافعة النيابة العامة، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة.

ومنع رئيس المحكمة كافة وسائل الإعلام من تغطية الجلسة، كما شهدت المحكمة حالة من التشديدات أمنية.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى وكيل النقابة إلى المحاكمة، لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين.