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انتحار مواطن شنقًا بشقته فى أسيوط دون معرفة الأسباب

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انتحار مواطن شنقًا بشقته فى أسيوط دون معرفة الأسباب انتحار مواطن شنقًا بشقته فى أسيوط دون معرفة الأسباب

ارشيفية

مراسل«ONA»:

أقدم مواطن فى العقد الثالث من عمره على الإنتحار شنقآ دون معرفة الاسباب بشقته بمركز صدفا التابعة لمحافظة أسيوط.

تلقى مساعد وزير الداخلية اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط، اخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد بورود بلاغ من أهالى شارع الساحة خلف مركز الشباب بانتحار أحد المواطنين فى شقته فى ظروف غامضة دون معرفة الاسباب، وخاصة أن المنتحر متزوج وأب لطفلين ذكور.

وعلى الفور إنتقلت قوات الشرطة لموقع البلاغ وتبين انتحار مواطن ثلاثينى فى شقته وتم نقل جثته والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى اسيوط العام.

تم تحرير المحضر اللازم وجارى التحرى لمعرفة ملابسات الواقعة.

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