شيخ الأزهر يتصدر قائمة الشخصيات الإسلامية الأكثر تأثيراً في العالم

أصدر المركز الإسلامى الملكي للدراسات الاستراتيجية بالأردن، اليوم السبت، قائمته السنوية والتى تضم أكثر من 500 شخصية إسلامية تأثيرا على مستوى العالم الإسلامي.

وتصدر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، النشرة التي تصدر عن المركز الإسلامي الملكي للدراسات الاستراتيجية في “عمان” بالأردن بالتعاون مع مركز الأمير الوليد بن طلال للتفاهم الإسلامي المسيحي بجامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتمد التصنيف في اختيار الشخصيات الأكثر تأثيرا على مدى التأثير الإيجابي الذي يتحقق على يد بعض الشخصيات المسلمة داخل مجتمعاتهم بالطريقة التي تحقق الاستفادة القصوى، سواء داخل العالم الإسلامي أو فيما يتعلق بتحسين صورة الإسلام لدى غير المسلمين، وتتسع دائرة الاختيار لتشمل الشخصيات ذات النفوذ “الثقافي والفكري والمالي والسياسي والثقافي والديني .. إلخ) ممن يمكنهم تحقيق التغيير ذا الأثر الواضح في العالم الإسلامي.

أهم الشخصيات التي شملها التصنيف الحالي:

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> الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن : المركز الثاني

> الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية: المركز الثالث

> آية الله علي خامنئي القائد الأعلى للجمهورية الإيرانية: المركز الرابع

> الملك محمد الخامس ملك المغرب: المركز السادس

> آية الله السيستاني: المركز السابع

> الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: المركز الثامن

> فضيلة الشيخ عبدالله بن بيه : المركز التاسع

> السلطان قابوس بن سعيد : المركز الحادي عشر

> ولي عهد أبو ظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: المركز الثاني عشر

> الرئيس الأندونيسي يوكو ويدودو: المركز الثالث عشر

> الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي : المركز الرابع عشر

> الرئيس النيجيري محمدو بخاري: المركز السابع عشر

> الدكتور علي جمعة: المركز الثامن عشر

> الرئيس عبدالفتاح السيسي : المركز الحادي والعشرون

> الشيخ تميم بن حمد أمير قطر: المركز الثامن والعشرون

> الرئيس الفلسطيني محمود عباس: المركز الثلاثون

> حسن نصرالله: المركز الخامس والثلاثون

> حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن را شد آل مكتوم: المركز الثاني والأربعون

> الدكتور أسامة الأزهري: المركز الثالث والأربعون