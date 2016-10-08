تأجيل دعوى تعويض شاغلى باكيات سوق "البوهى" بأخرى بديلة لـ ٢٦ نوفمبر

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الادارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سعيد ابراهيم السيد الزغبى وآخرين، شاغلي باكيات سوق الخضر والفاكهة بشارع البوهي بمنطقة إمبابة فى الجيزة، "سوق البوهي النموذجي"، والتى تطالب بإلزام الحكومة ومحافظ القاهرة بتخصيص مكان بديل ومناسب، كتعويض عيني لهم، نظير إزالة الباكيات الموجودة بسوق البوهى النموذجى، والمرخص لهم بحق الانتفاع بها، لجلسة ٢٦ نوفمبر المقبل للاطلاع والرد.

وقدم خالد على المحامى، ٤٧ حافظة مستندات كل منها متعلقة بمقيمى الدعوى تحتوى على عقد إيجار الباكيات، وإيصالات الكهرباء والمياة الخاصة بهم.

فى المقابل، دفع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، بإحالة الدعوى للدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى المختصة بالعقود، حيث أن الدعوى تتعلق بعقود هؤلاء المواطنين مع الدولة، أما إذا كان يطعن على قرار الإزالة فإنه اختصاص أصيل للدائرة السابعة .

واختصمت الدعوى رقم ٦٩٦٥١ لسنة ٧٠ قضائية، كلا رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ الجيزة، ورئيس حى شمال الجيزة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والممثل القانونى لبنك الاستثمار الأوروبى فى مصر، بصفتهم.