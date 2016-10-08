أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية -
مساعدات مادية لـ17 أسرة بالجيزة -
بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟ -
videograph -
اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 5 طرب حشيش قبل توزيعها على عملائهم فى الإسكندرية

Google+ Print
ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 5 طرب حشيش قبل توزيعها على عملائهم فى الإسكندرية ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 5 طرب حشيش قبل توزيعها على عملائهم فى الإسكندرية

> الإسكندرية - هناء أبو العز

تمكن النقيب محمد شعلة والنقيب عبدالرحمن أبوطالب، الضابطان بإدارة البحث الجنائى "وحدة تأمين الطرق " بالإسكندرية، المعينان خدمة تأمين طريق المحور دائرة قسم شرطة مينا البصل من ضبط كل من "م .ص" 26 سنة و "م .ص" 26 سنة و "م. ا" 26 سنة عاطلين بحوزتهم "5" طرب لمخدر الحشيش "تزن 625 جرام تقريبا "ومبلغ 210 جنيها هاتفى محمول أثناء استقلالهم السيارة رقم 17439 ملاكى البحيرة.

 

أقروا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم واستخدامهم السيارة فى عملية الترويج، وجارى العرض على النيابة.

 

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيدى جابر من ضبط كل من "م .ا" 33 سنة، "م .ع" 30 سنة، "ى. ا" 35سنة عاطلون بحوزتهم "27 " لفافه لمخدر الهيروين تزن حوالى 120 جرام "ومبلغ 3335 جنيها و3 هاتف محمول أثناء استقلالهم السيارة رقم س ق ل 1432 "أجرة – عداد ".

 

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ الماللا من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم واستخدامهم السيارة فى عملية الترويج.

 

كما تمكن النقيب محمد أيمن والنقيب محمد غراب الضابطان بإدارة البحث الجنائى "وحدة تأمين الطرق" والمعينان خدمة تأمين الطريق الساحلى دائرة قسم شرطة أول العامرية من ضبط "م. ا" 42 سنة عاطل بحوزته لفافه لمخدر الهيروين " تزن حوالى 100 جرام "ومبلغ 100 جنيها وهاتف محمول.

 

وبمواجهته أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وجارى العرض على النيابة. 

 

وتم القبض على عاطلين حاولا سرقة "توك توك" بالإكراه فى محرم بك بالإسكندرية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية

السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط

السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟