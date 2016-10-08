التحقيق مع رقيب شرطة هرب مخدرات وأسلحة بيضاء لمتهمين بسجن الجيزة المركزى

تباشر نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمد يسرى البروى، اليوم السبت، التحقيق مع رقيب شرطة متهم بتهريب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء للمتهمين المحبوسين على ذمة العديد من القضايا داخل سجن الجيزة المركزى، حيث ضبط بحوزة المتهم أقراص مخدرة وحششيش وعدد من الأسلحة البيضاء.

وردت معلومات للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث السجن المركزى بالجيزة، تفيد تورط رقيب شرطة من المعينين خدمة بالعمل داخل مقر السجن، بتهريب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء للمتهمين المحتجزين على ذمة قضايا مقابل حصوله على مبالغ مالية.

وفور وصول المتهم لاستلام مهام عمله، تمكن النقيبان محمد يسرى وسيف جودة معاونى مباحث السجن المركزى من القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 4 هواتف محمولة، و58 قرص مخدر "ترامادول"، و28 قرص أبتريل، و4 قطع من مخدر الحشيش، وعدد من الأسلحة البيضاء.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام العميد طارق شاش رئيس قطاع الوحدات، بحيازته للمضبوطات لتهريبها إلى المتهمين بغرف الحجز الخاصة بالسجن مقابل مبالغ مالية، فأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وحرر محضرا بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق.