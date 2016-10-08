أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية -
مساعدات مادية لـ17 أسرة بالجيزة -
بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟ -
videograph -
اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

التحقيق مع رقيب شرطة هرب مخدرات وأسلحة بيضاء لمتهمين بسجن الجيزة المركزى

Google+ Print
التحقيق مع رقيب شرطة هرب مخدرات وأسلحة بيضاء لمتهمين بسجن الجيزة المركزى التحقيق مع رقيب شرطة هرب مخدرات وأسلحة بيضاء لمتهمين بسجن الجيزة المركزى

>كتب أحمد الجعفرى

تباشر نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمد يسرى البروى، اليوم السبت، التحقيق مع رقيب شرطة متهم بتهريب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء للمتهمين المحبوسين على ذمة العديد من القضايا داخل سجن الجيزة المركزى، حيث ضبط بحوزة المتهم أقراص مخدرة وحششيش وعدد من الأسلحة البيضاء.

 

وردت معلومات للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث السجن المركزى بالجيزة، تفيد تورط رقيب شرطة من المعينين خدمة بالعمل داخل مقر السجن، بتهريب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء للمتهمين المحتجزين على ذمة قضايا مقابل حصوله على مبالغ مالية.

 

وفور وصول المتهم لاستلام مهام عمله، تمكن النقيبان محمد يسرى وسيف جودة معاونى مباحث السجن المركزى من القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 4 هواتف محمولة، و58 قرص مخدر "ترامادول"، و28 قرص أبتريل، و4 قطع من مخدر الحشيش، وعدد من الأسلحة البيضاء.

 

وبمواجهة المتهم اعترف أمام العميد طارق شاش رئيس قطاع الوحدات، بحيازته للمضبوطات لتهريبها إلى المتهمين بغرف الحجز الخاصة بالسجن مقابل مبالغ مالية، فأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وحرر محضرا بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365