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وزير التموين: ضخ 50 ألف طن سكر عبر السيارات المتنقلة بسعر 5 جنيهات للكيلو

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وزير التموين: ضخ 50 ألف طن سكر عبر السيارات المتنقلة بسعر 5 جنيهات للكيلو وزير التموين: ضخ 50 ألف طن سكر عبر السيارات المتنقلة بسعر 5 جنيهات للكيلو

أرشيفية

أكد اللواء محمد على مصلحى وزير والتجارة الداخليه أن الوزارة ستقوم بضخ خمسين الف طن سكر الى المواطنين عبر سيارتها المتنقلة بدء من اليوم بمحافظات الجمهورية.

وكشف الوزيران تمركز السيارات فى البداية سيكون بالميادين الرئيسيه اولا ثم سيتم نشرها بعد ذلك بالمراكز والقرى الاكثر احتياجا، بحسب ما ذكره موقع “أخبار ”.

وأكدان تلك الخطوه تأتى بالتزامن مع ضخ كميات كبيرة من السكر بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعه للوزارة والتى يصل تعدادها الى 4400 منفذ ومجمع استهلاكى موزعه بالمحافظات كافه بالاضافه الى اعداد كبيرة من السلاسل التجاريه تم الاتفاق معها لبيع السكر للمواطنين بسعر 5 جنيه للكيلو.

 

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